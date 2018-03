En självhjälpsbok för dem som inte läser självhjälpsböcker. En andlig guide för dem som inte bryr sig andlighet. En biblisk manual för dem som inte tror på Gud. Jordan Petersons nya bok "12 rules for life: an antidote to chaos" (Random House Canada, 2018) är inte lätt att placera i något fack. Själv beskriver han boken som ett stridsrop, där kriget är mentalt snarare än fysiskt.