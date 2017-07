Helt samhälle försvinner – nu rullar flyttlassen i Gällivare

Foto: Krister Larsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Under tisdagen rullar ett 22 meter långt bostadshus från gruvsamhället Malmberget till en ny plats i den närbelägna orten Koskullskulle.

– Man lastar upp ett hus på en trailer och kör iväg det 7 kilometer, säger Maritha Mossberg, kommunikatör på LKAB.

Det är en del av ett enormt flyttprojekt i Gällivare kommun som gått in i en intensiv fas. Två tusen bostäder, företagslokaler, kyrkor, sporthallar, badhus, ishallar, skolor och äldreboenden ska flyttas.

”Två orter blir en när Malmberget avvecklas och Gällivare utvecklas”, skriver LKAB på sin hemsida.

Byggnader med höga kulturvärden flyttas medan de flesta husen i Malmberget rivs och ersätts med nya byggnader i Gällivare.

– Det byggs jättemycket i Gällivare, det är över tusen bostäder som ska byggas, säger säger Maritha Mossberg.

Flytten planeras pågå till 2032 men stora delar av samhället ska vara utflyttat redan under 2019.

Malmberget har sitt ursprung i 1800-talets gruvrusch i Malmfälten. Vid sidan av järngruvan byggdes träkojor för arbetarna men med tiden utvecklades det till ett samhälle med skolor, badhus och idrottslag. Nu kommer allt det att försvinna.

– Det är en sorg för alla. Det har varit ett otroligt vackert samhälle en gång i tiden och nu är det helt och hållet förstört. Vi bor som på ett industriområde, inramade av staket och hål och det är sprängningar dag och natt, säger Gun Isaxon från Hyresgästföreningen som bott i Malmberget stora delar av sitt liv.

Hur känns det att din hemort försvinner?

– Det är klart att gruvan måste fram men det känns tragiskt, säger hon.

Gruvan är i dag världens näst största järnmalmsgruva under jord, efter fyndigheten i Kiruna. På båda orterna går malmkropparna in under samhällena och om gruvbrytningen ska fortsätta krävs det att de flyttas enligt LKAB:

– Det är stora kostnader för företaget men om man inte tar de här kostnaderna så kan man inte fortsätta bryta malmen i gruvan, säger Maritha Mossberg på LKAB.

Det är LKAB som betalar den största delen av flyttkostnaderna i Gällivare och Kiruna. Det är en dyr historia. Mellan 2006 och 2016 avsatte det statligt ägda gruvbolaget cirka 13 miljarder kronor för samhällsomvandlingarna. Enligt LKAB kommer de pågå minst till 2035 och hur stor slutnotan kommer bli är oklart.

Flytten av Malmberget har hittills kantats av flera konflikter. Hyresgästföreningen är kritiska för att hyresgäster riskerar att få höjda hyror när de tvingas flytta från gamla till nyproducerade hyreshus. Staten har betalat ut investeringsstöd till byggföretag för att få ner hyrorna men det kommer ändå vara hyresskillnader. I ett prisexempel från LKAB skiljer det dryga 3 000 kronor i månaden för en trerummare.

Efter protester har även LKAB infört ett system för hyrestrappning. Hyresgäster betalar samma hyresavgifter som innan när de flyttar in och sedan trappas hyran upp under sju år tills den når den osubventionerade nivån. Gun Isaxon, från Hyresgästföreningen, anser inte att det räcker.

– Vi har stora grupper pensionärer, många är gruvänkor som har den absolut minsta pensionen. Det är helt omöjligt för dem att betala hyrorna i de här nyproducerade husen, säger hon.

Gun Isaxon säger att LKAB brustit och att de ”överhuvudtaget inte har något intresse för den lilla människan”.

– Det enda rättfärdiga hade varit att det skulle vara ”nyckel mot nyckel”. Vi som tvingas flytta härifrån ska inte bli tvungna att betala ett öre mer än den hyran som vi hade, säger hon.

LKAB har också haft en utdragen konflikt med Gällivare kommun som ansåg att bolaget erbjöd för lite i ersättning för flytten. Så sent som förra våren skiljde det sig 500–600 miljoner mellan parterna, enligt kommunalrådet Jeanette Väppling (V). Men i slutet av 2016 kom parterna överens om att LKAB skulle ersätta kommunen med 2,1 miljarder kronor.

SvD Näringsliv har sökt personer i ansvarställning på LKAB för att fråga om konflikterna och hur de stora, osäkra kostnaderna för flyttarna kommer påverka bolaget. Kommunikatören Maritha Mossberg säger att det inte gått att få tag på någon på grund av semestertiderna.