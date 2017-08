Foto: Per Wahlberg/TT

Livesommaren med Håkan Hellström är över, men fansen får en souvenir i form av en liveinspelning från Ullevi.

Nu finns låten "Du fria" utgiven. Den spelades in under en av Hellströms konserter på hemmaplan i juli och den gästas av Silvana Imam, First Aid Kit och ungefär 60 000 jublande fans.

Spelningarna satte punkt för Håkan Hellströms massiva sommarturné "Rullande åska" och han har sagt att han efter den planerar att hålla sig borta från scenen i några år.

Annons X