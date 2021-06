Vi bjuder också på ett grillrecept av popsnöret/författaren/krögaren Frederik Zäll, vars flytande BBQ-hak i Åkersberga kan vara värt en omväg i helgen, och en rolig liten intervju med radioprataren/filmmannen/modellmaken Hans Wiklund. Han i sin tur bjuder sin Vällingbykollega på 7,2-procentig Pripps eftersom han kommer från just Vällingby ...

Helgrillad citronkyckling med magisk tzatziki

4 personer

• 1 hel, stor kyckling

• 2 citroner

• 5 solovitlökar

• 1 rejält knippe färsk oregano

• 2 msk vetemjöl

• 1 kg fast potatis

• 2 msk flytande honung

• 3 dl grekisk yoghurt

• 1⁄2 gurka

• olivolja

• flingsalt och nymald svartpeppar

1. Skölj och torka kycklingen in- & utvändigt. Blanda citronzest med finhackad oregano, salt och peppar. Rubba in kycklingen med blandningen in- och utvändigt. Strö över vetemjölet. Skär 3 vitlökar i mindre bitar och dela citronerna i klyftor. Fyll kycklingen, men spara några klyftor citron till senare.

2. Skala och klyfta potatisarna. Ringla över olja och honung, strö över flingsalt och peppra väl.

3. Tänd grillen. Skala gurkan och skär den i små fina tärningar. Pressa de 2 kvarvarande vitlökarna och blanda med yoghurten och gurktärningarna. Rör ned några matskedar olivolja, någon nypa salt och lite pressad citron. Smaka av. Gott? Bra, låt vila övertäckt i rumstemperatur.

4. Lägg ett ark grillfolie på grillgallret och pensla med olja. Grilla kycklingen och potatisklyftorna därpå. När allt gott fått fin färg så ska det gå klart på indirekt värme, så se till att maten läggs bredvid grillens direkta värmekälla, under lock.

5. Gissningsvis tar det cirka 90 minuter. Kolla innertemperaturen på kycklingen för att vara säker. 80–85° ska den vara när den helgrillas.

6. Servera den saftiga kycklingen med tzatziki och en krispig grönsallad med söta tomater.

Receptet är hämtat från kokboken ”Frederik Zäll’s bästa grill” (Grenadine bokförlag).