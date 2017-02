Helena Stjernholm: Vi ska utvärdera portföljen

Helena Stjernholm, Industrivärdens vd. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet

Helena Stjernholms snart 1,5 år som vd för Industrivärden har på många sätt varit en framgång. Investmentbolaget, som är storägare i bolagsjättar som Handelsbanken, Volvo och Ericsson, redovisade på torsdagen ett substansvärde som ökade med 20 procent under 2016 - eller 23 procent om man räknar in återinvesterad utdelning. Substansvärdet, alltså bolagets nettoförmögenhet, har fortsatt att öka under 2017.

Just värdeökningen har hon mycket börsen att tacka för, men samtidigt har aktiviteten skruvats upp i portföljbolagen under året.

Frågan är om det är Helena Stjernholm som ligger bakom den ökade aktiviteten, bland annat en styckning av SCA och med nya vd:ar i flera av bolagen. Hon beskriver det som ett lagarbete.

– Arbetet sker ju ute i företagen. Som ägare har vi jobbat genom styrelsen och jag och mina medarbetare på Industrivärden analyserar löpande innehavsbolagen. Vissa saker har vi kunnat påverka. Vi har jobbat mycket med förändringsarbete i till exempel Sandvik och Volvo som var de största bidragsgivarna till resultatet under året. Det är kul att se när det sker förändringar, säger hon till SvD.

Industrivärden föreslår också en ökad utdelning till 5,25 kronor per aktie, jämfört med 5 kronor förra året. På frågan om vilka bolag hon är mest stolt över nämner hon tre av innehaven.

– Tittar man rent aktiekursmässigt är det Sandvik och Volvo som bidragit mest förra året. De har båda visat under 2016 att trots att marknaderna inte varit perfekta går man åt rätt håll, säger hon men vill också tillägga ståljätten SSAB som gjorde en nyemission förra året där Industrivärden deltog.

– Jag måste nämna SSAB som tidigare har haft en mycket tuff situation, men som i vilket mått man än mäter har haft en fantastisk aktieutveckling under 2016.

Ett bolag som hon inte direkt verkar applådera och blir ytterst fåordig om är Ericsson. Men det råder inget tvivel om att Ericsson är det största problembarnet i Industrivärdens portfölj.

– Om man tittar på siffrorna och ser vilka aktier som bidrog till vårt resultat under 2016, så är det klart att Ericsson inte var ett av dem. De hade en tuff resa utan tvekan.

Industrivärdens aktieägare har fått dålig avkastning i många år från Ericsson, hur stort tålamod har ni med bolaget?

– Vi utvärderar samtliga innehav och analyserar vad som behövs för att värdet ska öka. Och vi utvärderar såklart hur vår portfölj ska se ut på sikt, men det kan jag inte gå in på här.

Du menar huruvida man ska behålla det eller inte?

- Ja.

Tror du ni kommer behålla Ericsson på sikt?

- Vi kommer att utvärdera portföljen och titta på de olika innehaven.

Har du förtroende Ericssons nya vd Börje Ekholm?

- Vd-tillsättning är en styrelsefråga, jag vill inte uttala mig specifikt om olika personer.

Du är ju en del i styrelsen?

- Ja, men det vore inte rätt av mig att uttala förtroende för olika personer. Jag står naturligtvis bakom det beslut som styrelsen fattade.

Helena Stjernholm vill inte beskriva Ericssons nytillträdde vd, eller varför hon tycker att han är bra för bolaget, utan hänvisar till Ericssons ordförande Leif Johanssons tidigare uttalande om vd Börje Ekholm. Det uteblivna svaret om förtroende blir det samma för Ericssons ordförande Leif Johansson.

– Vi har varit med och nominerat honom och står naturligtvis bakom honom.

I rapporten tar hon upp det skärpta fokus på ökat värdeskapande i innehavsbolagen som man som ägare nu jobbar med.

– För oss är det väldigt viktigt att vi har fokus på avkastningen, och att vi agerar på ett sådant sätt när vi utvärderar bolag. Vi jobbar med ett antal frågor, vi tittar på vad är de största värdedrivarna i ett bolag är och vilka åtgärder vi ska driva, säger hon och tillägger:

– Trots att man är långsiktig ägare är det viktigt att man hela tiden har fokus på bolaget och kollar vilka som är de största värdedrivarna och vad vi egentligen tror om det enskilda bolaget.