Hela Sveriges folkhem – slängigt parkerad på Öfvre Östermalm

Det står slängigt parkerad, Volvo 445 Duetten. Kanske har en rörmokare just stängt bakdörrarna och visslande gått iväg med sin verktygslåda. Eller kanske har en boende utan behov av statusmarkör just gått in genom porten på Stureparken 5 och lämnat den över natten. Det sistnämnda är inte helt otroligt.