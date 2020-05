Ingen skådespelare kan se så förkrossad ut som Mark Ruffalo. Ögonbrynen slokar, ögonlocken slokar, axlarna slokar, hela karln slokar. I serien med det svårmemorerade namnet ”I know this much is true” är hans rollfigur Dominick hundra procent förkrossad. Kort sagt så bär han all världens lidande på sina axlar. Eftersom Mark Ruffalo står som exekutiv producent måste detta vara en roll han har längtat efter att få spela.

Redan under första avsnittet går precis allt emot Dominick och på den vägen fortsätter det under de fem avsnitt av sex som jag har sett. Och när han inte är förkrossad är han förbannad och slår sönder saker, vilket för det mesta leder till att han själv blir ordentligt skadad. Som om detta inte vore nog spelar Ruffalo även Dominicks tvillingbror Thomas som lider av paranoia och schizofreni. Redan i seriens allra första scen lyckas Thomas under religiöst vansinne hugga av sig handen inspirerad av Matteusevangeliet 5:3: ”Om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den”.