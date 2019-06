HD: Posta överklagan i god tid

Den som tänker överklaga en dom ska se till att lämna in den till posten minst tre arbetsdagar innan tidsfristen för överklagan går ut. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande där man tagit hänsyn till Postnords nya krav om att brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen.

Om brevet med överklagan lämnas in senare, och därmed kommer in för sent, anses inte det som kallas laga förfall att gälla, alltså att man har en giltig ursäkt till förseningen.