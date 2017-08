Hbtq-kämpar i Syrien skickar hälsning till Pride

Hälsningen från TQILA till Foto: Skärmdump Twitter.

”Kärlek från Raqqa till Pride Stockholm” heter det också i hälsningen, målat med blodröda bokstäver på en vägg med kulhål som förevigats på en bild. Bakom en regnbågsflagga skymtar några automatvapen. Fyra medlemmar ur den anarkistiska gruppen sitter på huk, parvis och tätt intill varandra.

Queera upprors- och befrielsearmén ingår i anarkistiska Internationella revolutionära folkets gerillastyrkor (IRPGF), som strider tillsammans med kurdiska soldater mot terrorstämplade anhängare till Islamiska staten (IS) i norra Syrien. Raqqa är IS inofficiella huvudstad i Syrien.

På sitt Twitterkonto skriver gruppen också: ”Dessa bögar dödar fascister! Vi skjuter tillbaka! Den svartrosa flaggan och regnbågsflaggan hissas i Raqqa. Queera krossar kalifatet”.

Hbtq-personer har varit måltavlor för IS, som fördömer homosexualitet. Den terrorstämplade gruppens anhängare tros ha utfört brutala mord på fångar som de trott har varit bögar. Terrordådet på gayklubben Pulse i Orlando, där 49 personer mördades, utfördes också av en man som hade svurit trohet till Islamiska staten.

Det är inte bara Daesh hat mot queera, transpersoner och andra icke binära-personer som orsakar religiöst motiverat hat och attacker.

I ett uttalande på Twitter skriver IRPGF:

”Vi kunde inte bara slött betrakta bilder av homosexuella män som kastas från tak och stenas till döds av Daesh (ett annat namn för IS). Det är inte bara Daesh hat mot queera, transpersoner och andra icke binära-personer som orsakar religiöst motiverat hat och attacker. Kristna konservativa i det globalistiska nordväst har också angripit hbtq-personer i försök att tysta och utplåna deras existens. Vi vill understryka att queerfobi, homofobi och transfobi inte är medfött inom islam eller någon annan religion. Det var nödvändigheten och en önskan att stärka kvinnornas revolution och samtidigt flytta fram den queera kampen som fick queera kamrater inom IRPGF att bilda TQILA”.

TQILA är inte den enda väpnade gruppen inom hbtq-rörelsen. Efter terrordådet på Pulse fick Pink Pistols i USA ett uppsving i antalet medlemmar. Gruppen propagerar för att bögar och lesbiska ska skjuta tillbaka om de blir attackerade. Eller som det heter på Pink Pistols hemsida: ”Pick on someone your own caliber”.

”Är du homosexuell eller transperson kan du inte bara hoppas att lagarna kommer att skydda dig. De kommer de inte. Och du kan inte lita på polisen. Orlando är bevis för att du kan förblöda under den tid det tar dem att stoppa skytten”, skriver Nicki Stallard, taleskvinna för Pink Pistols, i en debattartikel i The New York Times.