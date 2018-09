HBO planerar "Game of thrones"-mecka

Ända sedan "Game of thrones" hade premiär 2011 har turister vallfärdat till inspelningsplatserna i Nordirland och Kroatien. Vägsträckan Dark hedges på Nordirland fick till och med stängas av ett tag när bilköerna blev för långa efter att Arya Stark synts vandra genom allén i senaste säsongen. Nu satsar HBO på turism i seriens fotspår under mer ordnade former och ska göra om inspelningsplatserna till besöksmål när sista säsongen sänts.