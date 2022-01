En ny dokumentär som följer den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj görs av HBO i samarbete med CNN, skriver Deadline.

Dokumentärens skapare är kanadensiske regissören Daniel Roher, som tidigare gjort ”Once we were brothers”, en dokumentär om The Band. Han har följt Navalnyj på nära håll som filmare och beskriver dokumentären som en ”thriller”.