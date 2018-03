Animeserien "Little witch academia" blir tv-spel, skriver spelföretaget Bandai Namco i ett pressmeddelande. "Little witch academia: Chamber of time" släpps den 15 maj till Playstation 4 och Steam. I rollspelet får spelarna möta seriens huvudkaraktär Akko som råkar ställa till med problem när hon skapar en tidsloop i biblioteket. Tillsammans med sina vänner på Luna Nova-akademin måste hon återställa skolan till det normala.