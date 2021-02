Häxeri en manlig domän på Island

Fråga: ”Jag har alltid trott att de häxor och trolldomsutövare som förföljdes förr i tiden var idel kvinnor, men någon har påstått att på Island var nästan alla häxor män. Stämmer det?”

Dick Harrison: Ja, det är korrekt. Överhuvudtaget skilde sig den isländska synen på trolldom länge från situationen i resten av Norden. Under hela medeltiden och en bra bit av den tidigmoderna eran var försök att utöva magi tämligen riskfritt på ön. Kunskap om övernaturliga ting, fjölkungi, gav prestige och status, i synnerhet kunskapen om trollformler, så kallade galdrar, vilka antogs kunna påverka omvärlden både till det bättre och till det sämre. Till sin hjälp hade galdramästaren trollstavar, galdraböcker och runor. Dessa konster förknippades huvudsakligen med män, tvärtemot vad som varit fallet under vikingatiden, då sejden varit en kvinnlig syssla. Hur och varför männen mutat in det magiska reviret under medeltiden är okänt, men det är ingen djärv gissning att utvecklingen sammanhängde med kristnandet. När männen fick monopol på prästämbetet lade de också under sig trolldomsarenan.