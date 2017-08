Hawija nästa mål i kriget mot IS

al-Raqqa: Anrik syrisk stad vid floden Eufrat. IS första betydande erövring, som gav rörelsen möjlighet att organisera sig och framställa sig – inte minst gentemot muslimer i andra länder, som slapp leva under IS brutala rättskipning – som ett nytt samhälle styrt av islamiska ideal. Nu belägrat från flera håll och på väg att falla, bland annat till följd av ryska flygbombningar mot IS-ledningen.

Mosul: Vid floden Tigris i norra Irak, före kriget en miljonstad. Största staden som kontrollerats av IS. Kärnan i det kalifat IS utropade 2014 har under sommaren 2017 fallit för en USA-stödd regeringsoffensiv. Förlusten är terroriströrelsens största motgång.

Tal Afar: I norra Irak, på vägen mellan Mosul och al-Raqqa. Tidigare med turkmensk befolkningsmajoritet. På väg att falla till den irakiska regeringsalliansen.

Hawija: Norr om Bagdad i område där befolkningsmajoriteten är sunnimuslimsk. Sunniextremistiska IS har kunnat dra fördel av misstroende mot de shialedda regeringar som styrt Irak sedan diktatorn Saddam Hussein tvingades bort från makten.

Källor: AFP, Reuters