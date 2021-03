Hattrick och nytt poängrekord av Zibanejad

– Pucken verkar gå in just nu. Det är skönt att kunna bidra i anfallet, särskilt med tanke på hur säsongen startade, säger Zibanejad under presskonferensen efter matchen.

Förutom de tre målen (3–0, 4–0 och 5–0) gjorde svenskan lika många assist på bortaisen i Wells Fargo Center, precis som när Philadelphia besegrades hemma med 9–0 den 17 mars.