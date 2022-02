Hattrick för Landeskog i Colorado-kross

Colorado fick en mardrömsstart hemma mot Winnipeg och låg under med 0–3 efter den första perioden. Då klev Gabriel Landeskog fram. Tre minuter in i den andra perioden vände han in pucken bakom Connor Hellebuyck i Winnipeg-målet – och Colorados upphämtning hade börjat.

Colorados kapten satte även 3–3-målet i slutet av perioden, innan han avslutade målkalaset med att trycka in 6–3 i mitten av den sista perioden.