Hätsk utfrågning av HD-kandidat väntas

Född i Denver i Colorado men delvis uppvuxen i huvudstaden Washington DC. Gorsuchs mor Anne Gorsuch Burford var den första kvinnliga chefen för USA:s miljömyndighet EPA.

Har dubbla examina från Columbia University och från Harvard Law School. Vid Harvard var han klasskamrat med expresident Barack Obama. Har även doktorerat vid University of Oxford i Storbritannien.

Gorsuch har arbetat för flera federala domare samt för HD-domarna Byron White and Anthony Kennedy. Har också jobbat som advokat samt undervisat i juridik. Beskrivs som en skarp analytiker och konservativ "originalist", en person som anser att grundlagen ska tolkas bokstavligen utan att samtida förhållanden ska spela in.

2006 nominerades han av George W Bush till posten som domare vid den federala domstolen i Denver. Han godkändes av senaten utan problem.

Gift med Louise, paret har två barn. Tycker om skidåkning, ridning och fiske. Har av tidigare kollegor beskrivits som en person med ett aldrig sinande lager av Winston Churcill-citat.

Källa: The Washington Post med flera