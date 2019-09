Den unge Samuel är död, det är själva utgångspunkten. Han körde in i ett spinkigt litet träd mitt i en rondell under en motorväg i Stockholmsområdet. Han var bältad ordentligt, det ser vi redan under förtexterna. Ändå säger polisen att man misstänker självmord i samtal med hans mamma (Pernilla August), när hon återvänder från Marbella, där hon bor, för att begrava sin son.

Men varför säger man så när den teorin motarbetas så energiskt i bildberättandet? Jo, det är en bärande balk i intrigen att Samuel var mycket olycklig. Och vi ska fundera på anledningen. Hur såg hans liv ut under de sista veckorna? Berättelsen – som bygger på den Augustprisade romanen med samma namn av Jonas Hassen Khemiri – består sedan till stor del av återblickar. Mamma Gunilla samtalar dels med den flickvän, Laide (Siham Shurafa), som lämnade honom och det gemensamma projektet att inhysa utvisningshotade flyktingar i hans gamla mormors tomma hus, dels med den gode vännen Vandad (Pablo Leiva Wenger), som numera sitter i fängelse av skäl som kommer att framgå och som klandrar den svekfulla och känslokalla Laide för dödsfallet.