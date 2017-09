Hassen Khemiri publicerad i The New Yorker

Magasinet The New Yorker publicerade under måndagen en novell av den svenske författaren Jonas Hassen Khemiri.

Novellen "Så som du hade berättat det för mig (ungefär) om vi hade lärt känna varandra innan du dog" är den första av en svensk författare att publiceras i tidningen. Tidigare har The New Yorker publicerat lyrik av poeten Tomas Tranströmer.

Jonas Hassen Khemiri har också läst in novellen till magasinets podcast. Författaren är även aktuell i USA med pjäsen "≈ [ungefär lika med]" som spelas i Minneapolis fram till i oktober.

Annons X