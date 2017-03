Hasselbladpriset till porträttfotografen Rijneke Dijkstra

Marianna (The Fairy Doll) 2014 Foto: Rineke Dijkstra

Nederländska Rijneke Dijkstra (född 1959) är känd för sin porträttkonst i stort format. Särskilt för bilder på ungdomar och unga vuxna vars uttryck bär på en emotionell laddning, ändå är fotografierna märkligt fria från dramatik. Hon arbetar gärna i långa serier under många år. Genombrottet kom under tidigt 90-tal med ”Beach portraits” (1992-2002), en svit porträtt av tonåringar på stränder från South Carolina i väst till Ukraina i öst. I helfigur möter de hennes kamera, deras blickar och hållning avslöjar såväl självmedvetenhet som osäkerhet.

– Att befinna sig i ett tillstånd mitt emellan, som i glappet mellan barndom och vuxenblivande, fascinerar mig. Allt är ännu öppet, det är en tid för olika försök, man börjar ana sammanhang, grips av ett nytt allvar, säger Rijneke Dijkstra på telefon från hemmet i Holland.

Kolobrzeg, Poland, July 26, 1992 Foto: Rineke Dijkstra

Hon har fotograferat klubbkids och nyblivna mödrar, som just kliver in i föräldraskapet. Hon har porträtterat israeliska unga kvinnor före och mitt i den obligatoriska miltärtjänsten och följt det bosniska flyktingbarnet Almerisa genom uppväxten och in i vuxenåldern. Alltid i bilder med relativt neutral bakgrund, som i många nederländska 1600-talsporträtt

Annons X

– När jag var ung betydde inte epokens konsthistoria inte mycket för mig. Nu är Rembrandts porträttkonst min favorit. Jag ser att det finns ett fotografiskt moment i hans måleri, ett ögonblicks intensitet som jag också strävar efter. Att fånga essensen av en människa handlar om livet.

Shany Palhamin Israeli Airforce Base, Oct8, 2002 Foto: Rineke Dijkstra

Men till skillnad från de nederländska 1600-talsmästarna söker hon inte effekter med klärobskyr, skuggor och ljus. Hon arbetar alltid med storformatskamera på stativ och en blandning av naturligt och konstgjort ljus för att jämnt belysa ansiktena. Effekten kan bli aningen klinisk och även ge bilderna en minimalistisk serialitet.

– Jag är inte dokumentärfotograf och jag vill inte ha dramatik. Mina bilder är inte romantiska och i mina bakgrunder syns knappt några föremål. Det är bättre att visa enbart lite för att lämna utrymme för tolkningar. I ”Beach portraits” fotograferade jag alltid ut mot havet, en bakgrund som alltid skiftade med vädret och ljuset, men som ändå alltid var densamma.

Vondelpark, Amsterdam, June 10, 2005 Foto: Rineke Dijkstra

Rijneke Dijkstras namn nämns ofta i samma svep som en rad världskända fotografer och generationskamrater som Thomas Ruff, Thomas Struth och Andreas Gursky. Men jämfört med dem har hon en mer ömsint sida som kommer fram i hennes filmer.

På senare år har Dijkstra arbetat med video där hon låter kameran vara fixerad vid en punkt. Särskilt gripande är en av de senaste filmerna, ”Marianna (the fairy doll) från 2014, där en flicka i rosa dansdräkt repeterar i en balettsal inför en audition till den stränga Vaganova-akademin i St Petersburg. Allvaret, koncentrationen och en rest av barnslighet formligen lyser om henne.

Rijneke Dijkstra blir dubbelt Skandinavienaktuell i höst. I Göteborg tar hon emot priset, 1 miljon kronor, och visar en utställning på Hasselblad Center. Parallellt pågår en stor retrospektiv utställning med hennes konst på Louisiana i danska Humlebæk.

– Det är klart att jag är mycket nöjd med att så många får se mina verk.

Rijneke Dijkstra, årets Hasselbladspristagare. Foto: Cecilia Sandblom

Rijneke Dijkstra på Hasselblad Center Hasselbladsstiftelsen anordnar den 10 oktober ett symposium till pristagarens ära. Därefter öppnar en utställning med hennes verk på Hasselblad Center och en bok om fotografen ges ut.