Harvardprofessor: Hög risk för krig mellan USA och Kina

Den 6–7 april möts USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping i Florida. I ett tidigare tweet har Donald Trump förutspått att mötet kommer att bli ”svårt”. Foto: AP

I veckan träffar USA:s president Donald Trump sin kinesiska presidentkollega Xi Jinping vid Trumps lyxanläggning Mar-a-Lago Resort i Palm Beach, Florida. Då ska Nordkoreas robot- och kärnvapenprogram diskuteras.

På onsdagsmorgonen genomförde Nordkorea ytterligare ett robotprov som landade i Japanska sjön. Donald Trump har redan tidigare sagt att han vill att Kina ska pressa Nordkorea att undanröja kärnvapenhotet samtidigt som han har varnat för att USA annars kommer att vidta egna åtgärder.

Det spända läget mellan de båda nationerna väcker oro hos Graham Allison, professor i statsvetenskap vid Harvard Belfer Center for Science and International Affairs och författare till nya boken ”Destined for War- Can America and China Escape Thucydides Trap”.

Annons X

I sin bok, liksom i en krönika i Washington Post driver han tesen att motsättningarna mellan de båda stormakterna nu är så stora att risken för krig mellan de båda nationerna nu är påtaglig.

Historien har lärt oss, resonerar Graham Allison, att där en ny stormakt växer fram medan en annan är på nedgång, utbryter krig i de flesta fall.

Men Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), delar inte Allisons farhågor.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

– Relationen mellan Kina och USA har varit spänd tidigare, och det uppstod kriser även under Obamas och Bushs tid som presidenter, säger Jerker Hellström till SvD.

– Det finns däremot flera scenarier där en en väpnad konflikt mellan USA och Kina inte går att utesluta. Till exempel skulle en eskalering kunna inledas med att Nordkorea avfyrar en robot mot USA, eller att USA angriper Nordkorea i preventivt syfte. Då kan också Kina och Sydkorea dras in i det kriget, resonerar Jerker Hellström.

Trump kommer att försöka pressa Kina ytterligare för att driva en hård politik gentemot Nordkorea.

Förutom Nordkorea är ekonomin den fråga som kommer att prägla mötet mellan de båda presidenterna, spår Björn Jerdén, programchef vid Utrikespolitiska Institutets Asienprogram.

– Trump kommer att försöka pressa Kina ytterligare för att driva en hård politik gentemot Nordkorea. När det gäller ekonomin är det som är speciellt med Trump att han inte gör det USA har gjort de senaste decennierna, det vill säga välkomnat Kinas ekonomiska utveckling.

Tvärtom ser Trump nu Kinas roll som motor i världsekonomin som skadlig för USA.s ekonomi och något som gör att amerikansk industri flyttar till Kina, säger Björn Jerdén, som betonar att det även finns tecken på samarbetsvilja mellan nationerna.

– När USA:s utrikesminister var i Peking var han ändå tydlig med att USA vill ha samarbete med Kina. Jag tror inte att presidentmötet kommer att präglas av en öppen konflikt. Men bakom kulisserna kommer diskussionen att bli tuff, säger Björn Jerdén.