Harry Styles kommer till Sverige i höst. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

One Direction-stjärnan Harry Styles satsar just nu på en solokarriär och i höst ger han sig ut på en världsturné. Nu är det klart att den kommer att ta honom till Sverige – den 5 november uppträder han på Fryshuset i Stockholm.

Biljetterna till Sverigespelningen släpps den 5 maj.

Det brittisk-irländska pojkbandet One Direction har just en paus och under tiden arbetar flera av medlemmarna på solomaterial. Harry Styles släpper sitt solodebutalbum den 12 maj.