Harry Styles debutalbum kommer i vår

Harry Styles soloalbum kommer i maj. Arkivbild. Foto: Robert Altman/AP/TT

Han har precis tagit sig in på den svenska singellistan med "Sign of the times" och nu avslöjar den tidigare One Direction-medlemmen Harry Styles att hans debutsoloalbum kommer den 12 maj.

Albumet kommer att innehålla tio låtar och produceras av Jeff Bhasker, som blev årets producent på amerikanska Grammy-galan förra året, skriver Rolling Stone.

På påskafton uppträder Styles i sketchprogrammet "Saturday Night Live", vilket blir hans första soloframträdande på tv.

Pojkbandet One Direction splittrades 2015 och Styles är den fjärde medlemmen som ger ut sin egen musik.