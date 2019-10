Harold Bloom, som nyligen gick ur tiden, var en av ytterst få litteraturkritiker och litteraturvetare med världsrykte. Han var amerikansk universitetslärare i hela sitt långa liv, och det verkar som att han gillade den viktigaste verksamheten: undervisning och handledning. Men han var samtidigt angelägen om att distansera sig från den akademiska vardagen och från den akademiska jargong som kom att prägla litteraturvetenskapen under hans tid. Och han var ofattbart produktiv.

Från 1959 och framåt har han publicerat en strid ström av böcker och det är inte slut än: det har annonserats ytterligare tre, fyra titlar av hans hand i höst. En rad av böckerna består av hans introduktioner till olika klassikerserier. Och det sista som kommer ut tycks vara hans presentationer av de viktigaste figurerna från hans favoritförfattare, Shakespeare: böcker om Kleopatra, Jago, Falstaff, Lear och Macbeth. Favoriten Hamlet har redan tidigare fått en egen bok. För att inte tala om Shakespeare, som återkommer i det mesta han skrivit, och dessutom fick drygt 700 sidor med ”Shakespeare, The Invention of the Human” (1998).