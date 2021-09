Öyvind Fahlström (1928–1976) var en av få svenska konstnärer som uppnådde världsrykte under sin levnad. Aktiv inom bild-, film- och ljudkonst, konkret poesi och happenings blev han en central gestalt under Moderna museets guldålder, den New York- och Paris-fixerade museichefens Pontus Hulténs era.

Kombinationen av lekfullhet, bredd och politiskt engagemang gör Fahlström i dag, drygt 45 år efter hans död, minst lika ”samtida” som många nu levande konstnärer. Han figurerar återkommande i viktiga utställningar och konstnärskapet utgör en källa för internationella forskare.