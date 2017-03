Barbarians

Den israeliske i England verksamme koreografen Hofesh Shechter gjorde avtryck i Dansens hus för tio år sedan med ett par rått kraftfulla dansverk som uttryckte energi och förvirring mitt i vår samtid. Man kunde även se spår av att det då 31-åriga stjärnskottet hade dansat hos Batsheva Dance Company.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

I dag är Shechter etablerad och har ett eget kompani. Hans emotsedda återkomst fyller Dansens hus med dubstep ända ut i foajén. Så är han även fena på att mixtra fram drivande, rytmisk musik. På scen visas trilogin ”Barbarians” från 2015, två timmars galen stilmix – en helkväll i tre delar med humor, allvar och energi.

Shechter bråkar med barockens höviska och strängt strukturerade koreografi, krockar den mot friare klubbdans till barockmästaren François Couperins toner som förvrängs elektroniskt – allt i ett disigt ljus som framhäver en existentiell vilsenhet men också ett slags uppror hos gestalterna. Trilogin handlar om längtan efter det sanna (i kärlek eller konst) parat med ett stort tvivel – dansens upphackade samvaro blir en metafor för både relationens komplexa väsen av sammansmältning och frihet och koreografens kamp att skapa något genuint levande.

Det vilda och otyglade bryter igenom det kultiverade skalet i alla tre styckena. I inledande ”The barbarians in love” löper strålkastarna amok och lämnar ibland rummet i helmörker. Sex dansare i vitt skapar vackra bågar och drillade led som abrupt bryts. Syntetiskt förvrängda röster ropar: ”We are not alone”. Det finns en ödslighet som fångar, men när koreografen själv hörs kommentera sitt sökande efter det rena och icke klichéfyllda blir det en överdos prat. Ironin är medveten; Shechter lånar ju gärna ur stil-biblioteket medan han ifrågasätter sig själv. Dock avrundar han genialiskt med ett ”se människan” – nakna står dansarna på rad medan ljuset hamnar på publiken.

”The bad” i koreografi av Hofesh Shechter. Foto: Gabriele Zucca

Andra delen, ”The bad”, hakar i temat. Fem dansare i blankgul trikå gör märkligt trippande, liksom halvt utförda rörelser för att i nästa sekund släppa all kontroll och ge sig hän. Det är lätta fötter till tunga beats, spår av hiphop och folkdans, synkade kliv och cirklar. Mitt i allt söker en dansare hjälp – finns en psykiater i publiken? Även musiken har hjärnsläpp, i öset hörs gambisten Jordi Savalls elisabetanska klanger. ”The bad” går dock bort sig i alltför många tvära kast.

Sista delen ”Two completely different angels of the same fucking thing” är en duett där en kvinna i blus och en man i lederhosen och tyrolerhatt strävar på i parallella banor. Två helt olika individer som försöker sig på lite pardans. Hon klänger på honom, han tycks flyktberedd. ”Känner du det jag känner?” hörs en röst fråga. Här bränner det till, Shechter visar en skavande relation styrd av ömsesidig manipulation. En ger efter, båda förblir ensamma i gruppen. Det är en personlig och mångtydig final på en härligt vibrerande kväll i barbarernas land.