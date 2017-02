Hargin njuter av kaffet – inte träningsbacken

Mattias Hargin tar fart nedför träningsbacken. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är räddningen för slalomstjärnan Mattias Hargin när träningsförhållandena inte är perfekta inför VM.

Mattias Hargin är inte bara en slalomåkare i världsklass. Han är också kaffenörd och inbiten Djurgården-supporter.

Därför var den bästa nyheten på VM-förlägrets första dag fotbollsstjärnans och förre landslagsmittfältaren Kim Källströms signerade kontrakt med favoritklubben.

– Det är ju skitkul. Då blir dagen ganska bra. Då kan man njuta, säger Hargin.

Hargin fixade säsongsbiljett i förra veckan och räknar nu med en prisstegring.

– Eller hur? En bra investering...

I Italien – slalomherrarna inledde förberedelserna för S:t Moritz-VM i Pozza di Fassa i Dolomiterna – lägger han gärna pengar på kaffet och han lämnar inte backen förrän han har njutit av en kopp i det intilliggande kaféet som han känner till sedan förut.

– Det är det man älskar med Italien. Hela den här delen, det är bra kaffe överallt. Härligt, säger han.

Glädjeämnena behövs, för träningsmässigt har landslaget inte hamnat helt rätt. När den tilltänkta basen Carezza fick strykas eftersom orten härjades av magsjuka vändes blickarna mot Folgaria men där var det tävlingar.

Den första dagen fick Hargin och André Myhrer i stället trängas med ett stort gäng junioråkare på löst underlag i den väl branta backen i Pozza.

TT: Brukar det vara så här mycket folk när ni tränar?

– Det är det... ibland. Bara vi har vår del så, säger Hargin.

TT: Och underlaget?

– Det var löst. Inte jättebra. Men det behöver inte vara fel. Då måste man hitta känslan och balansen på skidorna.

VM-backen är flack. I Pozza är det brant.

– Man försöker hitta något liknande men nu har vi bytt orter och backar. Och i slutändan går det inte att hitta exakt rätt. Vi får "go with the flow", säger Hargin.

På lördagen bytte slalomherrarna backe och ort och gjorde sällskap med storslalomåkaren Matts Olsson i Predazzo.

Herrchefen Heinzpeter Platter försvarar träningsupplägget.

– Vi har flyttat till ett bättre ställe. Det är inga konstigheter. Vi är vana att göra ändringar hela tiden, säger han.

Platter är inte överraskad över Hargins kritik.

– Mattias är alltid kritisk. Det är bra. Han vill vinna tävlingar. Men tränarna är nöjda. Vi är positiva och anpassar oss, säger Platter.