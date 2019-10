Hårda vindar väntas i norra Sverige

När ett omfattande lågtryck med snöfall och regn passerar österut under tisdagen kommer ett rejält blåsigt väder att dra in över norra halvan av landet.

– Redan i kväll kommer det in snö som sprider dig österut i fjälltrakterna. I Jämtland kommer det snö och regn under tisdagen och under eftermiddagen kommer det att bli rejält blåsigt, framför allt i fjälltrakterna. Närmast kusterna blir det mildare och inte någon snö, säger Hampus Sellman.