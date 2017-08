Hård kritik mot nya regler för grisuppfödning

Förutom den korta remisstiden är det främst två förändringar i Jordbruksverkets remiss som djurskyddsorganisationerna ställer sig kritiska till.

1. Smågrisar ska få avvänjas vid 21 dygns ålder under förutsättningarna att lantbruket uppfyller en lista med tolv krav. Bland annat ska besättningen vara ansluten till en frivillig hälsokontroll och i varje djuromgång får högst 10 procent av smågrisarna ha en avvänjningsålder som understiger 26 dygn. Jordbruksverket räknar med det här ska öka antalet smågrisar per sugga med ca 1 gris per år, vilket för ett medelstort smågrisföretag skulle leda till ca 75 000 kronor i ökade intäkter.

Kritik: Tidigare forskning pekar på att en tidig avvänjning leder till att smågrisarna utvecklar beteendestörningar. Utöver de psykiska effekterna ökar risken att grisen som följd av stressen drabbas av diarré. Bakterierna leder till fler injektioner som måste behandlas med antibiotika.

2. I stallar för slaktgrisar med omgångsuppfödning ska antalet grisar som maximalt får hållas i samma stallavdelning öka från 400 till 600 slaktgrisar. Grisarna i de största stallen får maximalt komma från tre olika besättningar. Jordbruksverket bedömer att företagens lönsamhet kommer stärkas i och med att inventeringskostnaderna per slaktgrisplats bör kunna minska med cirka 150 kronor.

Kritik: Djurskyddsorganisationerna menar att större djurgrupper leder till ett högre infektionstryck. Sjukare grisar riskerar leda till ökad antibiotikaanvändning.