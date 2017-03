Så höga betyg får låtarna i kvällens final

Hemma redan efter 30 sekunder

Wiktoria. Foto: Claudio Bresciani/TT

Betyg: 5 av 6

10. As I lay me down

Wiktoria

Låtskrivare: Justin Forrest, Jonas Wallin, Lauren Dyson

Wiktoria kom fyra förra året med ”Save me”, har scenvana och en oerhört stark röst. Låten har samma omedelbarhet som Nanos – den är hemma redan efter 30 sekunder. Refrängens stämsång är perfekt. Countrypoplåten svänger helt enkelt och framkallar smårysningar. I texten sjunger hon om att hon inte kan sluta tänka på sin kärlek: ”And I know I shouldn’t think about you but I do all the time” och ”I need some help to save me from myself”. Kan vara vinnaren i kväll.