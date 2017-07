Till vänster: upplysningsmannen Voltaire. Till höger: en IS-flagga på ett skoltak i Irak som just tagits befriats av irakiska styrkor. Foto: Asmaa Waguih/IBL

Just denna dag år 1099 var kristna korsfarare fullt upptagna med att massakrera muslimer och judar i Jerusalem. Enligt vissa källor gav sig mördarna också på sina ortodoxt kristna trossyskon i staden, möjligen för att de hade svårt att se skillnad mellan Jerusalembor bara för att de hade olika tro. Korsfararna hade intagit Heliga gravens kyrka i Jerusalem dagen innan och med slakten som omedelbart vidtog ville de uppnå det mål påven Urban II hade satt upp: att genom ett heligt krig befria Jerusalem från de otrogna.

I och med erövringen uppstod det medeltida korsfararriket Jerusalem, vilket skulle komma att bestå i nästan 200 år, fram till 1291.

Lika länge ser inte Islamiska statens så kallade kalifat ut att finnas kvar. För tre år sedan chockades världen av att den jihadistiska terrorsekten intog Mosul, Iraks näst största stad, och även där och då fick ”otrogna” plikta med sina liv. Men för en vecka sedan befriades staden glädjande nog äntligen från IS och kanske anar vi nu början på slutet av detta heliga krig.

Det är ett bra tillfälle att ställa frågan: Hur kan vi undvika fler heliga krig i framtiden? Ett återkommande svar i sådana här ”aldrig mer”-diskussioner är att vi måste lära av historien. Men var i historien finner vi sådana lärdomar? Hur uppstår den extremistiska tanken om heligt krig?

Voltaire ska ha hyst förakt för de fattiga massorna och lierat sig med upplysta despoter som brutalt genomfört modernisering mot befolkningens vilja.

Den indiske författaren och essäisten Pankaj Mishra tror sig veta: allt är den franske upplysningsfilosofen Voltaires fel. (Ja, kanske inte korstågen – här handlar det om modernare tider). I sin bok ”Age of anger: A history of the present” argumenterar Mishra för att upplysningen har tvingats på människor, ett resonemang han utvecklar i en intervju med Der Spiegel. Voltaire ska ha hyst förakt för de fattiga massorna och lierat sig med upplysta despoter som brutalt genomfört modernisering mot befolkningens vilja. Upplysningstankarna, som på 1700-talet formulerades av en liten skara europeiska män, har sedan fått universell spridning genom kapitalismen, industrialiseringen och urbaniseringen.

Mishra hittar det första heliga kriget i modern tid i just upplysningens spår. 1807 hade Napoleon slagit Preussen och tvingat fram en hård fred. Den franske kejsaren lanserades som förnuftets förkunnare, men av de besegrade preussarna framstod han mer som en imperialistisk härskare som med militära medel försökte tvinga på dem upplysning i kombination med fransk överhöghet. Tyskarna kände sig förhånade för sin efterblivenhet och blev därmed först i världen med att uppleva avigsidorna med upplysningen.

1813 uppmanar den tyske diktaren Theodor Körner till heligt krig mot Napoleon.

Motreaktionen lät inte vänta på sig: 1813 uppmanade den tyske diktaren Theodor Körner till heligt krig mot Napoleon och dramatikern Heinrich von Kleist ivrade i ”Kriegslied der Deutschen” (Tyskarnas krigssång) för att fransmän skulle utrotas som vilka vilda djur som helst. Mot upplysningens kosmopolitism utvecklades en romantisk idé om varje nations specifika Volksgeist, folksjäl. Samtidigt kunde preussarna inte undgå att lägga märke till de franska framstegen och inspirerades till att påbörja en samhällsmodernisering.

Den här sortens ambivalenta respons har sedan dess dykt upp i land efter land; i andra europeiska nationer, i koloniserade regioner i Asien och i Afrika. Länder för vilka västerlandet på ett kluvet sätt är fienden och samtidigt någon att avundas för den långt gångna utvecklingen. Den som vill förstå islamistiska terrorister och deras komplicerade förhållande till väst, skulle alltså inte behöva läsa på mer om Koranen utan om 1800-talets Tyskland.

Varje försök att tvinga på någon annan sina ideal leder med stor sannolikhet till en motreaktion.

För den som liksom jag brukar bekänna sig till upplysningens ideal, tar det emot att skylla världens elände på Voltaire. Och Pankaj Mishra tar i lite för mycket: enligt honom bär upplysningen skuld inte bara för IS, utan också för kolonialismen, Trumps valseger, brexit och vår samtids polarisering mellan ”elit” och ”vanligt folk”. Och så vidare.

Ändå är hans resonemang tänkvärt: historien kan faktiskt lära oss att ett försök att tvinga på någon annan sina ideal – det må handla om Vatikanens version på kristendom, salafistisk sunni-islam, sovjetisk marxism-leninism, amerikansk demokrati eller europeisk upplysning – med stor sannolikhet leder till en motreaktion, en rekyl.

Då och då utvecklas en sådan dessvärre till ett heligt krig.