Steven van Gucht, virolog och corona-talesperson för Belgiens regering, intervjuades i måndags i DN. Han medgav att det land han tillhör, som i nuläget är världens värst coronadrabbade räknat i antalet dödsfall per capita, begick ett ödesdigert misstag under den andra vågen. Under den relativt lugna sommaren lättades restriktionerna, och lämnades orörda inpå hösten, när studenter började återvända till universiteten. Kombinationen av mildrade restriktioner och omfattande resande över hela landet ledde till Europas värsta smittspridning, och en våldsam andra våg.

Varför är det relevant att tala om? Ja, här i Sverige stundar sportlovsveckorna. I nyhetssändningarna rapporteras om fullbokade skidanläggningar, trots restriktioner för inresa till Sverige. Nyheten paras med rådgivning från Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors, som understryker vikten av att hålla avstånd. Hon säger också att "det gäller att kunna ta sig dit och hem på ett säkert sätt" och att den som blir sjuk kanske får undvika att ta tåget hem.