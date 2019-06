Har tiden kommit för en svart, kvinnlig president?

Här är planen:

Kamala ska gå in på Rodney Scotts Whole Hog BBQ från vänster. Klockan 12.50 hälsas hon välkommen av Rodney Scott. Hon ska gå in genom sidodörren och beställa vid den andra kassan, av kvinnan i den röda kjolen. Kamala, Scott och Maya Harris, som är Kamalas syster och kampanjchef, kommer att äta tillsammans. Kamala kommer sedan gå ut genom huvudentrén och gå runt till baksidan och titta på grillen. Sedan ska hon gå in igen från framsidan, korsa matsalen och gå ut genom sidodörren och svara på frågor från pressen.