Just nu – i ett påtagligt semestersömnigt Sommar-Sverige – rullas en politisk skandal upp som för tankarna till tsunamihanteringen och 1970-talets Nixonadministration. Att Stefan Löfven just nu inte går att få tag på ska inte tas som tecken på att frågan bedöms oviktig; tvärtom kan försäkras om att det pågår en febril aktivitet bland dem vars fötter marken under nu gungar.

Det bör den rätteligen göra. Vi bevittnar en skandal. Den strida strömmen av graverande information (varav somligt väntar på att bekräftas) om hur information har hanterats, är om blott en bråkdel är sann tillräckligt illa.

Det handlar om register som har lämnats oskyddade. Lagrad information hos Transportstyrelsen som öppnats för personer verksamma på företag i andra länder, utan svensk säkerhetskontroll. På säkerhetspolitiska kallas det ”främmande makt”, vilket för gemene man kan låta konspiratoriskt, men i försvarshänseende är en krass realitet. På samma sätt som det förekommer företagsspionage, sker dagligen försök att testa Sverige ur säkerhetssynpunkt. All information är värdefull för den som har intresse av att lägga pussel över svenska akilleshälar.

Och i detta avseende har Transportstyrelsen varit en guldgruva. I uppgifterna som tidigare GD:n Maria Ågren lämnade ut ingick information om efterlysta fordon, adresser till skyddade personer som ägde en personbil, uppgifter om hur mycket tung trafik som vägar, broar och flygplatser tål, samt uppgifter om var och när värdetransportbilar kör. En av Transportstyrelsens IT-ansvariga säger i ett förhör att de gav bort "nycklarna till kungariket". (TT 14/7)

”Av trafikmönstret kan främmande makt se när systemet är sårbart på grund av underhållsarbete. Och vid plötsliga händelser går det att mäta vilka reaktionstider svenska myndigheter har och vem Transportstyrelsen kommunicerar med”, säger säkerhetskonsulten Johan Wiktorin (DN 20/7).

Man behöver inte vara överdrivet nojig för att begripa hur information av denna karaktär kan utgöra hot mot både enskilda individer och riket som helhet. Det finns alltid en ljusskygg men lukrativ marknad för sådan information som Sverige blottat. I Säpos förundersökning om läckan hos Transportstyrelsen visade det sig också att hemadresser till svenska stridspiloter med civila flygcertifikat är i händerna på utländska företag. ”Vid en invasion slår man naturligtvis ut piloterna först och utan piloter har vi i princip inget flygvapen”, sade tidigare Gripen-piloten Mikael Grev (Expressen 20/7).

Krismöten följer nu krismöten. Igår trafik- och försvarsutskottet. På tisdag justitieutskottet, där inrikesministern och Säpo medverkar. Att Anders Ygeman haft information sedan en längre tid tycks bekräftat. Hur mycket statsministern visste och när är ännu okänt. På Twitter skämtas nu om att Missing People bör ge sig ut på jakt efter Stefan Löfven. Att skämtet ens låter sig göras – att statsministern väljer att hålla sig undan i ett läge där hans regerings ledarskap på goda grunder ifrågasätts – är oerhört.

Det är bara några månader sedan S-partiet samlades för kongress under parollen ”Trygghet i en ny tid”. Föga anade man då att det i praktiken skulle översättas till att man som regeringsbärande parti skulle smälla upp dörrarna på vid gavel, rulla ut en röd matta och själv krypa under mattkanten och gömma sig.

