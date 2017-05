Har stått på barnens sida i 125 år

Kamratposten fyller 125. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Alla KP-läsare tyckte väl ändå att detta var det mest spännande i hela tidningen – åtminstone i smyg. Redan 1969 startade KP sin första sexspalt, som efter några års uppehåll senare återkom som "Kropp & Knopp". Kuratorn Annica Frithiof har sedan 1990 svarat på läsarnas frågor om kroppen och känslor.

– Även om vi lever i en föränderlig tid, så är vi människor väldigt lika i alla fall. Det är inte så stor skillnad på vad man frågar om i dag jämfört med för 27 år sedan. Ord och uttryck ändras, men våra känslor på djupet förändras inte, säger hon.

Annica Frithiof tror att spalten betyder mycket för läsarna, speciellt de som befinner sig någonstans mellan barndomslandet och vuxenlivet. Just frågor om saker som händer i kroppen i den åldern är väldigt vanliga.

– Och det har alltid varit min tanke att det ska inte vara tråkigt och stelt, men det ska heller inte skojas och flamsas bort.

I ungefär 50 år har vinjetten "Önskebilden" funnits med i tidningen – delen där läsarna själva får önska posters. Förr var det en per nummer, i dag är det fyra plus en hel poster-tidning en gång per år. Kändisar och idrottsstjärnor är mest populära, berättar chefredaktören Lukas Björkman.

– Det som har kommit starkt de senaste åren önskningar om Youtube-stjärnor. Sedan är alltid en av de fyra bilderna något som bara har önskats av kanske en eller två, som i senaste numret är det näbbdjur till exempel.

– De som kommer ihåg Önskebilden från 70-talet skulle inte känna igen sig. På den tiden var redaktionen, vad det verkar som, väldigt proggig. Det var bilder på något mudderverk, eller smörgås och en gammal fiol. Verkligen inte kändisar, säger Björkman.

Redan nämnda sexspalt skapade debatt -69, där främst den kristna tidningen Dagen var emot att barn skulle få svar på sexfrågor. Mycket ståhej blev det också när tidningen på 70-talet skrev artikeln "Snask är snusk", som avslöjade vilka märkliga ämnen som fanns i lösgodis.

– Det var faktiskt via KP den medvetenheten kom igång, säger Lukas Björkman.

På senare år har KP uppmärksammat att föräldrar lägger ut bilder på barn i sociala medier utan att fråga, vilket fick stort genomslag. Det fick också tidningens undersökning 2008, som visade att barn ratar pappa när de söker tröst.

– Den refererar folk fortfarande till, fast den inte är aktuell. Jag tror man skulle få bättre resultat i dag, det har hänt lite på de här åren, säger Lukas Björkman.

Vilken roll ska 125-åringen fylla i framtiden? Samma som i dag, tycker Lukas Björkman.

– Vi får inte in färre frågor direkt, och inte färre insändare heller. Så behovet av tidningar som tar barn och deras åsikter på allvar verkar vara oförändrat, om inte större.

Det enda som är osäkert i framtiden är vilken form KP ska komma i, säger han. Men än så länge vill läsarna ha papperstidningen och föräldrarna är villiga att betala.

– Vi har inte drabbats av tidningssvackan eller tappat några läsare de senaste åren. Så länge det är det önskade mediet kommer vi att fortsätta. Det bidrar också lite till att det är lite exklusivt tror jag, när bara ett av hundra brev kommer med i tidningen.