Har statsråd i Sverige någonsin ärvt sin post?

Per Edvin Sköld 1939.

Jo, det har hänt, låt vara att det inte rörde sig om arv i egentlig bemärkelse – överlåtelsen av posten från far till son var en följd av att sonen bedömdes som ovanligt lämplig att hamna i riksdagen samtidigt som fadern inte ville vara kvar i församlingen (för att istället kunna dominera politiskt på lokalplanet). Den unge socialdemokrat som på detta sätt tog säte i vår lagstiftande församling var ingen mindre än Per Edvin Sköld. Och han är verkligen värd en bloggutvikning.

Få svenska politiker under 1900-talet sticker ut lika mycket i källorna som denne. Som son till en skånsk småbrukare, tillika socialdemokratisk kommunalman och riksdagsledamot, föddes han in i politiken, låt vara att han började sin bana som bonddräng och en tid var stamanställd inom det militära med en underofficersexamen i bagaget. Efter att ha tagit studenten på rekordtid vid Spyken i Lund (för övrigt min egen gamla gymnasieskola) och skaffat sig en fil.kand. på blott två år hoppade han över hela den socialdemokratiska ungdomsrörelsen och gick 1918 rakt in i riksdagens andra kammare, där han tog över faderns post. Det är denna händelse som åsyftas när det görs gällande att Sköld ärvde posten som riksdagsman.

Per Edvin Sköld blev statsråd 1932. Under den långa karriär som därmed inleddes hann han avverka ett flertal ministertaburetter och få ansvar för jordbruk, handel, försvar och finanser; han satt kvar i riksdagen ända till 1964. Sköld har beskrivits som en kroniskt nyfiken person med ovanligt rörligt intellekt och skribentförmåga, i lika hög grad en tung socialistisk teoretiker som en naturromantisk lyriker, en brinnande nykterhetskämpe och en handlingsmänniska vars burdusa och tjuriga framtoning fick generaler, ministrar och tjänstemän att darra. I sina memoarer konstaterade Stockholms förre överståthållare Torsten Nothin att många kunde vittna om Skölds ”pyramidala förmåga till ohövlighet mot dem, vilka han anser komma med enfaldiga förslag, obefogade krav eller besvärliga påpekanden”. Enligt en populär anekdot hade Sköld en gång i ett tal berättat om hur fadern, vid nyheten att sonen tänkte bli riksdagsman, vräkt ur sig: ”Ja, gör du det min påg, så får du lära dig veta hut”. En röst ur publiken skall då ha avbrutit talaren med konstaterandet: ”Far var allt en bra stor optimist, han.” (Torsten Nothin, Från Branting till Erlander, 1955, s. 262). Enligt en annan variant av anekdoten fällde fadern yttrandet till ”pågen” när han förklarade att han tänkte bli militär.

En genomgång av Per Edvin Skölds intresseområden kan bli hur lång som helst. Han var djupt insatt i sin tids juridik. Han visste det mesta om jord- och skogsbruk. När atombomberna blev aktuella på 1950-talet blev han den store svenske experten på massförstörelsevapen. Han lanserade idén om löntagarfonder. Och så vidare – Sköld publicerade sig om allt från skattepolitik till sydskånsk förhistoria och blekingska sägner om tomtar, drakar och gastar. Han översatte latinsk poesi till svenska och strödde gärna latinska citat omkring sig i riksdagsdebatterna. Religiöst var Sköld agnostiker, men han var livligt intresserad av det andliga och skrev rentav en bok om nordisk religionshistoria. – När man läser om Per Edvin Sköld är det lätt att dra slutsatsen att han hade gjort sig utmärkt som renässanslärd eller furste i 1400-talets Italien.

För den som vill veta mer om denne lika märklige som betydelsefulle politiker kan jag varmt rekommendera Yngve Möllers biografi Per Edvin Sköld – humanist och samhällsbyggare (Stockholm 1996).