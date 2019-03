Snart är det premiär för tv-serien Game of thrones sista säsong. Detta är några av platserna som kommer att synas i den.

Vintern är äntligen över – men den flåsar sagan om is och eld i nacken. Inspelningarna av Game of thrones åttonde och sista säsong avslutades förra sommaren och 15 april är det äntligen dags för svensk premiär. Sanna entusiaster kan dock dra ut på upplevelsen ännu längre än så, inte minst genom den så kallade Game of thrones-turismen som leder till de mest sagolika ställen som fått agera kulisser i serien. Genom åren har man skiftat inspelningsplatser nästan lika ofta som omtyckta karaktärer fått sätta livet till. Men Nordirland har alltid varit seriens själsliga hem, och denna gång återkommer spektakulära Tollymore Forest Park, som inbitna fans känner igen från säsong ett.

Den berömda svarta stranden i isländska Reynisfjara.

Även Island har varit regelbunden fond. Sammandrabbningarna med de vita vålnaderna filmades vid Kirkjufell, glaciären Svínafellsjökull och den sagolika nattsvarta sandstranden Reynisfjara bredvid fiskebyn Vík í Mýrdal. Stranden utgör även kust till ogästvänliga ön Draksten som tillhör huset Targaryen. Dess slott ligger mitt på vad som i sinnevärlden är halvön San Juan de Gaztelugatxe norr om Bilbao. Precis som i serien kan den endast nås via en svindlande stentrappa vars 241 steg delvis är uthuggna direkt i berget. De leder däremot inte till slottet, som förstås är framtaget med CGI-teknik, men väl till ett förtjusande litet stenkapell högt ovan det rasande havet.

I ruinerna av en gammal amfiteater i Sevilla kallade Daenerys till stormöte förra säsongen.

På tal om huset Targaryen och Spanien återkommer även ruinen av en amfiteater, Anfiteatro de Itálica i Santiponce utanför Sevilla. Den gjorde debut i säsong sju som platsen där Daenerys håller stormöte för de huvudkaraktärer som just då konkurrerade om järntronen. I serien är det huset Targaryen gamla drakvärn. Verkligheten är även den ganska dramatisk, teatern byggdes av romarna för gladiatorspel.

Tollymore Forest Park på Nordirland syns åter i rollen som den hemsökta skogen norr om muren.

Tegeltaken som breder ut sig nedanför Dubrovniks gamla stads­mur känns igen från fiktiva huvud­staden Kungshamn.

Bland alla inspelningsplatser är det emellertid Dubrovnik, seriens huvudstad Kungshamn, som blivit mest berömd. Inte så konstigt kanske eftersom varenda kvarter i staden ser ut som en minutiöst framtagen teaterdekoration. Att Kungshamn återkommer i säsong åtta råder det inget tvivel om, flera av skådespelarna med nyckelroller sågs i Kroatien i somras. Men det går även rykten om att man byggt upp kopior av kända landmärken i Kungshamn i GoT-studion i Belfast. Det tolkar vi som att ingen, och ingenting, står säkert när sagan når sitt slut. Möjligheten att beundra alla dessa ypperliga exempel på att naturen trots allt är världens främsta konstnär består däremot.

