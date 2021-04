Tre frågeställningar till helgen. Ett: Vilket rödpang passar bäst till lamm? En smaksak, men jag skulle ta ett amerikansk pinot noir. Två: Måste man fylla påskägget med dragerade chokladägg? Nej, ingen tycker om dem. Och tre: Behöver man signa upp sig på den nylanserade streamingtjänsten Paramount+? Oklart, men deras komediserie Everyone is doing great om två manliga skådisar som försöker hitta tillbaka till rampljuset är rolig och precis lagom obekväm. Som en ungdomligare kusin till Curb your enthusiasm. Paramount+

Svenska modemärket Schnayderman’s är främst kända för sina snygga overshirts. Under modeveckorna tidigare i vinter gjorde de en liten ”coming of age”-film för att visa sin nya kollektion. Ett piggt grepp och en tydlig vink om att modemärken idag måste stå för något för att hitta sin publik. Kläderna är förstås inte dumma de heller, kika in i deras butik på schnaydermans.com eller Mäster Samuelsgatan 10.