Har Nationalmuseum blivit en lekstuga?

Renoveringen av museet kommer samtidigt att innebära en kraftig hyreshöjning från Statens fastighetsverk. Dessutom har Nationalmuseum sagts upp från sitt största magasin, vilket skapar stress i organisationen.

För ett statligt museum handlar mycket om att förvara och vårda vårt gemensamma kulturarv. Nationalmuseum ansvarar för Sveriges mest värdefulla museisamling.

Det optimala skulle ju vara att staten byggde magasin för sin statliga konstsamling.

Bara en bråkdel av konstskatterna kan visas upp i huset på Blasieholmen. Samtidigt som det putsas och fejas på monumentalbyggnaden mitt i Stockholm så lever 46 100 föremål ett farligt liv i en till det yttre oansenlig lagerbyggnad i en av Stockholms närförorter. På hemlig adress har Nationalmuseum sedan 2003 sitt största magasin. Men här ska rivas och byggas bostadsrättsradhus.

Drygt 46 000 föremål måste packas ner och flyttas. Och frågan är vart de ska flyttas.

Berndt Arell kniper bekymrat ihop ögonen.

Hur stor är den här frågan för er?

– Den är jätteakut, så den är jätteviktig.

Fastighetsägarens uppsägning kom knappast som en blixt från klar himmel. Lagerbyggnaden ligger i ett område som omvandlas från industriområde till bostadskvarter. Kritikerna menar att museiledningen agerar i elfte timmen för att hitta ett nytt magasin. En ny stor lagerlokal, för känsliga museiföremål, är inget man snyter ur näsan i dagens överhettade Stockholm.

Men Berndt Arell säger att ledningen agerat så snart det stod klart att det befintliga hyreskontraktet skulle sägas upp.

– Magasinssituationen är knepig, för vi är beroende av hyreskontrakt hos privata fastighetsägare. Det optimala skulle ju vara att staten byggde magasin för sin statliga konstsamling, säger han.

Något sådant statligt konstmagasinsbyggande är dock inte i sikte just nu. Nationalmuseum måste själv ordna magasin; det är en av många frågor som en museiledning måste hantera strategiskt.

Staten har just satsat en dryg miljard på att renovera den palatsliknande museibyggnaden. På Blasieholmen går renoveringen in på sista varvet. Berndt Arells chefsförordnande löper fram till den 31 december; under de närmaste månaderna måste regeringen besluta om det ska förlängas.

Nu gör sig gamla Nattmössan redo att ta emot besökare igen. Något exakt öppningsdatum är inte spikat, och öppningsutställningen är ännu inte officiell. Men det ryktas om en utställning med en 1800-talsmålare, som kräver dyrbara inlån från USA. Det är en konstnär som tillhör Berndt Arells egna favoriter, men som är tämligen okänd i Sverige.

Berndt Arell själv är inställd på att fortsätta överraska. När han talar om framtidens Nationalmuseum talar han om salar med en blandning av välbekanta verk och nyförvärv. Konst och konsthantverk ska mixas, välkända verk ska placeras i nya sammanhang, säger han.

– Man vill ju att besökarna ska känna igen sig, men samtidigt vill man överraska. Så det blir en kombination av igenkänning och överraskning.