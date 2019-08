Det talas om att David Chariandy, född i Kanada med rötter i Trinidad, är en ny Ta-Nehisi Coates eller Colson Whitehead: en författare med glasklara och osentimentala berättelser om ras, specifikt om hur det är att vara svart man i Nordamerika. Förra året utkom han med en essä om rasism, ”I’ve been meaning to tell you. A letter to my daughter”, men det är genombrottsromanen ”Bror” som här introduceras för den svenska publiken. ”Bror” är en uppväxtberättelse, men utan den sedvanliga manliga frihetsberusning som sådana brukar präglas av. Chariandy skriver nämligen om Parken, ett kanadensiskt slumområde i närheten av Ontario, där utmattade föräldrar skiftjobbar för att ha råd med ris och ärter till barnen, och där sysslolösa ungdomar driver runt i höghusområdet med aggressiva poliser i hasorna. Från hemlandet ringer släktingar som tror att livet i väst är en lyxtillvaro i överflöd, inte den dagliga kamp det i själva verket är.

Brodern i ”Bror” är Francis, berättaren Michaels storebror. Alla i Parken känner Francis, och kring honom samlas ständigt ett beundrande, fnittrande flickgäng. Han är den som ordnar fram extra mat hemma och som inviger lillebror i musikens mysterier, men han är också hetlevrad och benägen att hamna i farliga situationer. Det leder till ständiga konflikter med familjens verkliga centralpunkt, Mamma. När ”Bror” börjar har Francis varit borta i tio år och Michael är ensam ansvarig för en mor som nästan slutat tala och som bara sitter framför teven, förlorad i smärtsamma minnen. För att överleva tar Michael de skift han får på elektronikkedjan Best Buy, där chefen hotar att avskeda honom för minsta felsteg eller klagomål. Och en dag hör han av sig till sin tidigare flickvän Aisha – hon som faktiskt lämnade Parken och försvann till universitetet. Nu är hon tillbaka, och hon är fast besluten om att tala om vad det egentligen var som hände den där natten för så många år sedan.