Här har man tjänat mest på sitt boende

Prisutvecklingen på bostadsrätter och småhus har varit så kraftig den senaste tioårsperioden att prisuppgången, i de flesta större kommuner i Sverige, överstiger boendekostnaden, enligt en analys som Swedbank och Sparbankerna har gjort.

Snittet för riket är en reavinst, efter skatt och boendekostnader, på 2 600 kronor för en bostadsrätt på 60 kvadratmeter som köptes 2011 och såldes 2021. Stockholm ligger högst upp på listan med ett snitt på 7 524 kronor per månad. Göteborg är trea med ett snitt på 4 323 per månad och Malmö på plats 16 på kommunnivå med ett genomsnitt på 2 069 kronor per månad i vinst, efter skatt och kostnader.