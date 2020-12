Här har Alperna öppet – svenskar hyllar beslutet

CRANS-MONTANA Snön frasar under skidorna, solen gassar och luften är kristallklar. Uppe på glaciären i den schweiziska skidorten Crans-Montana står Anna och Klas Nordenmark Severinsson med döttrarna Frida och Sofie och blickar ut över alpdalen, redo att kasta sig utför pisterna. Munskydden sitter på och händerna är spritade under vantarna.

– Helt underbart. Snön är perfekt. Jag har även tagit några pudersvängar, säger Klas Severinsson innan han försvinner nerför pisten.