Här går ryskt jaktflyg upp mot USA:s bombare

Under fjolårets Baltops deltog Jas Gripen-plan i formation med ett av B-52-planen över Östersjön. Bilden spreds i sociala medier och kommenterades bland annat av tidigare statsminister och utrikesminister Carl Bildt.

Bildt skrev att det är tveksamt om B-52:or över Östersjön är meningsfullt men att ”det är en vacker bild, hursomhelst”.

Doubtful whether B52's over the Baltic Sea makes any real sense, but it's a beautiful picture anyhow. https://t.co/s23WOsAP8d