Mars 2003. Försvarsberedningens rapport "Säkrare grannskap – osäker värld" lämnas av dåvarande ordförande i försvarsberedningen Håkan Juholt till dåvarande försvarsministern Leni Björklund. Foto: JAN COLLSIÖÖ

Vad är det som får människor att känna så för sin nation att de är beredda att dö för den? Dö för människor de aldrig träffat, som de kanske skulle avsky om de hade träffat dem? Dö. Och döda.

Socialantropologen och statsvetaren Benedict Anderson ställer frågan i sin Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983). Hans svar är att källan till denna offervilja är nationalism, en identifikation som – till skillnad från den med släkt och vänner – är abstrakt, som omfattar människor man aldrig mött, eller kommer att möta.

Nationalismens särart finner vi i de okända soldaternas gravar. Tanken på Den okände marxistens grav, eller en kenotaf över stupade liberaler, framstår som absurd. En minnesvård över den som dött för sitt land gör det inte. För nationalismen rör en hinsides existens, död och odödlighet, menar Anderson. Däri liknar den mer religion än ideologi.

I Sverige finns en utbredd uppfattning om att vi rört oss bort från såväl religion som nationalism. Båda ses som i bästa fall irrationella, i värsta fall livsfarliga. Det finns dock ett politikområde där inte ens vi kommer undan frågan om nationalism: försvaret.

Försvarsmakten må kalla sig just det i stället för krigsmakt, förses med en civil generaldirektör, och arbeta med att utveckla organisationen mot jämlikhet och jämställdhet, men som förvaltningsmyndighet skiljer den ändå ut sig: den är helt beroende av att tillräckligt många svenskar är beredda att dö och döda för Sverige.

Detta särpräglade förhållande märks inte mycket av i den politiska försvarsdebatten. Den handlar om kängor och kanoner. Och Gotland. Det talas om den nedrustning som skett. Det talas mycket litet om det som är försvarets yttersta grund: svenskarnas offervilja.

Kan vi föreställa oss att landets försvarsminister ens skulle ställa frågan huruvida ett nationellt försvar behöver ett visst mått av nationalism? Att oavsett vad man anser om nationalism så kanske den är nödvändig för att kunna samla den kraft som krävs för att försvara ett land?

Och tänk om den långvariga nedrustningen inte bara rört kängor och kanoner. Tänk om också svenskarnas offervilja rustats ned. Utan den blir både kängor och kanoner fullkomligt verkningslösa. Internationella mätningar har indikerat att Sveriges försvarsvilja är jämförelsevis hög, men vad lägger en svensk 2017 egentligen in i begreppet? Efter 200 år av fred? Sannolikt något annat än en person i Norge. Eller Irak.

Vissa (även jag) påstår ibland att svenskar är mer nationalistiska än vi tror, och pekar här på den självbelåtna uppblåsthet vi inte sällan uppvisar gentemot andra länder. Men är verkligen nationalism rätt ord? Möjligen är chauvinism en mer träffande benämning för den svenska självgodheten. Jag vet inte. Kanske krävs ett krig för att vi skall få svar. Låt oss då hoppas att vi får fortsätta sväva i okunskap.