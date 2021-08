Här finns Stockholms bästa barbeque

Vackra vyer: The Old Smokehouse

Under en Texas-resa fick krögaren Therese Läck upp ögonen för traktens barbeque. Foto: Robban Eklund.

Under en Texas-resa fick krögaren Therese Läck upp ögonen för traktens barbeque, där stora köttstycken förvandlades till magiska rätter i hembyggda smokers. Hon bestämde sig för att ta med barbeque-konceptet hem till Sverige och sedan 2015 hittar man The Old Smokehouse på Smedsuddsvägen i Nacka. Utöver en meny som rymmer allt från pulled pork-burgare till beer can chicken stoltserar krogen även med en mysig cavabar, egna båtplatser och en foodtruck som serverar enklare rätter. Ett extra plus för flera vegetariska alternativ och den vackra utsikten över Lännerstasundet.

Smedsuddsvägen 1, Lännersta