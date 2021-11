Här får ovaccinerade betala för covid-vård

Trots att drygt 80 procent av Singapores 5,7 miljoner invånare redan har vaccinerat sig har landets sjukvård hamnat under hård press sedan flera människor drabbats av allvarlig sjukdom och tvingats läggas in på sjukhus. Enligt New York Post har landet tvingas utöka antalet sjukhusplatser från 2 500 till 4 000 för att klara det utökade vårdtrycket.

Av 280 iva-platser är 134 fyllda med covidpatienter, där majoriteten utgörs av personer som inte har tagit vaccin mot viruset.