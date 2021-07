Här får man ett fritidshus för under miljonen

– De senaste fem åren har priserna börjat komma ikapp men de är fortfarande långt efter om man jämför med andra ställen, säger Nathalie Stjernqvist, mäklare i Vansbro.

Just i Vansbro är priset på fritidshus lägst i Sverige, knappt 7 000 kronor per kvadratmeter, enligt Svensk mäklarstatistik. Det kan jämföras med rikssnittet där medelpriset är knappt 35 000 kronor per kvadratmeter.