Har en del av Tyskland tillhört Sverige?

Poel Foto: imago

Poel, som ligger i Mecklenburg, inte långt från Wismar, blev formellt sett svensk i samband med westfaliska freden 1648. Under trettioåriga kriget hade ön haft strategisk betydelse på grund av sin nybyggda befästning, som var omstridd mellan svenskarna och de kejserliga trupperna, men efter krigets slut blev fästningen ointressant – svenskarna satsade istället på att förstärka Wismars försvar – och ön kom närmast att fungera som ett bihang till staden. Väl att märka tillhörde inte hela den lilla ön Sverige. Den västra tredjedelen lydde, liksom tidigare, under Heiligen-Geist-Hospital (Den Helige Andes hospital) i Lübeck.

I de krig som följde ockuperades Poel tidvis av grannstater som var i krig med Sverige – Brandenburg 1675, Danmark 1711 och Preussen och Hannover 1716. Preussarna plundrade ön under sjuårskriget men ockuperade den inte. Ön förblev svensk ända till 1803, och om det inte varit för Gustav IV Adolfs ointresse hade den kunnat vara svensk ännu längre. År 1796 hade kungen brutit sin förlovning med Luise Charlotte av Mecklenburg-Schwerin, vilket föranlett hennes far att kräva skadestånd i form av de svenska territorierna Wismar, Neukloster och Poel. Det slutade med penningersättning, men fyra år senare var det tvärtom: den svenska regimen tog på egen hand initiativ till att förpanta områdena till Mecklenburg-Schwerin på 99 år mot ekonomisk ersättning uppgående till 1 250 000 riksdaler. Den 26 juni 1803 slöts ett avtal om saken i Malmö.

Som jag förklarat i en tidigare blogg rörde det sig om förpantning, inte om försäljning. Den svenska kronan förbehöll sig rätten att lösa in områdena och återbörda dem till kronan. Under hela 1800-talet hade Wismar, Neukloster och Poel följaktligen en speciell ställning som ”halv-svenska” territorier. I tidningsartiklar i Mecklenburger Tageblatt under åren före sekelskiftet 1900 kunde man läsa hur juridiska och politiska experter diskuterade möjligheten av att Sverige skulle utnyttja inlösningsrätten och ta tillbaka den sista resten av stormaktstiden. Rent teoretiskt sett kunde detta ha skett, men knappast i praktiken. Kostnaderna för en inlösen var mycket hög, med tanke på att räntan hade ackumulerats under ett helt sekel. Lägg därtill att Kaiser Wilhelms Tyskland var en europeisk stormakt. Det var inte Oscar II:s Sverige.

Annons X

Formellt avstod Sverige från inlösningsrätten 1903, som därmed får betraktas som absolut slutår för Sveriges ställning som innehavare (i teorin) av områden på kontinenten. I september detta år återtog storhertigen av Mecklenburg-Schwerin formellt Wismar, Neukloster och Poel och inlemmade områdena i det egna väldet.