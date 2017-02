Håller du på att smälla av? Kan du inte få nog? Blir du snart vansinnig av alla fruktansvärda nyheter som rullar in över världen just nu? Då är du säkert smittad av den nya folksjukdomen som sprider sig med ebolitisk hastighet: freak out.

Ja, du läste rätt. Inte burn out, som utmattningssyndrom kallades förr i världen, utan freak out. Som Kalle Anka på julafton. Det kommer rök ur öronen och du känner att det är så nära, så nära att du helt enkelt flyger upp i taket.

Det är bara en tidsfråga innan tidningarna kommer att vara fulla av den nya epidemin; dess symptom, historia, patogenitet och behandlingsmetoder. Men innan wikipedierna hunnit uppdatera sin sjukdomssida kan du få de senaste rönen från Tyskland här.

Så här vet du om du lider av freak out. Du blir handlingsförlamad av raseri. Du twittrar, re-tweetar, talar och använder alla möjliga upptänkliga kommentarsfält för att berätta om din maktlöshet och vrede. ”Vad ska vi göra”, ”Jag står inte ut”, ”Jag orkar inte längre”, ”Har ni hört” – i oändliga varianter. Du vågar ta ordet helig i din mun för första gången: helig vrede, säger du.

I veckan rapporterade tyska FAZ om sjukdomens naturalförlopp. Att vi i Sverige redan är drabbade står inte att ta miste på. Förmodligen var viruset redan här i en lättare variant när vi alla var ”politiskt deprimerade” för ett par år sedan.

Nu handlar det alltså om freak out – en besläktad epidemi med samma symptom, fast starkare.

Redan på 1800-talet hörde man talas om neurasteni (från grekiskan, betyder nervsvaghet). Det har sedan bytt namn många gånger: mjältsjuka och depression är några av dem. I dag kallas det som sagt utmattningssyndrom, men hette nyss burn out.

Freak out är samma sak fast tvärtom. Man orkar knappt gå och jobba längre, man vill inte öppna sina sociala medier, men gör det ändå, ett resultat av ett slags tvångstanke; tänk om det har hänt något som jag måste förfasa mig över – och hur blir det om jag inte hinner förfasa mig?

Många skäms över sin sjukdom. Det kan verka stigmatiserande att berätta hur man beter sig när Trump har lagt ut sin senaste tweet. Men det är viktigt att våga tala om det. För du är inte ensam.

Breaking news från Washington drabbar flera. Trump är givetvis farlig och kan bli ännu farligare. Men besinning är en oemotståndligt medicin i sammanhanget.

En målvakt ska ägna sin tid åt att hålla nollan i stället för att fundera på vad hen ska skrika för okväden till domaren när motståndarlaget gör mål. I stället för att trycka i sig vartenda piller man hittar hemma är det bättre att helt enkelt gå till en doktor för att få hjälp.

Det mest effektiva botemedlet i dagsläget mot freak out är faktiskt det samma som det man får av läkaren vid ett annalkande utmattningssyndrom. Självreflektion.

Ställ dig själv tre frågor. För det första: vem är jag? För det andra: vad vill jag? Den tredje frågan lyder: Hur når jag bäst mina mål? Och om du inte orkar svara på de två första kan du byta ut dem mot ett yogapass: Den skitnödiga hunden fungerar bra. Eller grälsjuka hönan.

Den tredje frågan ska man dock inte hoppa över. Svaret på den är nämligen avgörande för all förändring.