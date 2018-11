Vem bestämmer egentligen vad vi har på våra Systembolagshyllor? Som ser till att olika sötfruktiga italienare, ofta utan verklig vingårdsavsändare, dominerar utbudet? Att kändisviner blir storsäljare, att prosecco snart är enda bubblet under hundringen och att de blå vinerna fått en egen varukategori? Monopolet, lyder det enkla svaret. Men är det verkligen så enkelt?

Det är sant att vi har ett detaljhandelsmonopol i Sverige, vars udda uppgift är att se till att vi har ett brett sortiment av alkoholdrycker oavsett var vi bor i Sverige, och samtidigt se till att vi inte dricker oss för fulla. Med det sistnämnda går det väl sådär, och jag menar att det även gör det med det förstnämnda.

Men är det verkligen Systembolagets fel att sortimentet ser ut som det gör? Dess offertförfrågningar må ibland verka tagna ur det blå, men något blått vin har det aldrig bett om. Inte heller något kändisvin, och bara ett fåtal sötfruktiga italienare. Nej, dessa viners stora närvaro är snarare resultatet av ett kryphål i monopolet, där Systembolaget nästan verkar ha tappat kontrollen.

Tanken med detta var från början god, ett sätt att få in "folkvalda" viner från beställningssortimentet. Men tyvärr har det istället lett till allt större likriktning.

När ett vin sålt tillräckligt bra i beställningssortimentet kvalar det nämligen in i det fasta sortimentet, och petar då ut ett vin som säljer dåligt i samma segment. Segmentet kan exempelvis vara "rött vin mellan x och x kronor" vilket i realiteten gör att vin i helt olika stilar, från helt olika områden, kan tävla mot varandra. Tanken med detta var från början god, ett sätt att få in "folkvalda" viner från beställningssortimentet. Men tyvärr har det istället lett till allt större likriktning. För en importör vars vin inte kommer in "den vanliga vägen" ser så klart till att få in det via beställningssortimentet. Där kommer störst ekonomiska muskler till reklamkampanjer till slut att vinna – inte mest spännande ursprung eller högst kvalitet.

Vi verkar alltså ha något slags fri marknad mitt i monopolet, och fastän jag av princip är tveksam till statliga monopol kan jag tycka att när vi nu ändå har ett, borde det för länge sedan ha dragit i handbromsen. Jag har mött gråtfärdiga Systembolagsinköpare som menar att jobbet känns meningslöst, eftersom "deras" viner åker ut så snart garantiperioden – det antal månader vinet ska finnas i butik – är slut. Detta till förmån för de inkvalade.

Har vi då hört Systembolagets sista suck? Nej, i grevens tid har det faktiskt reagerat. Trälådorna, som importörer marknadsfört för att främja köp av fler flaskor åt gången från beställningssortimentet, har stoppats. Nu väntar jag på nästa drag. Förhoppningsvis att de viner som "tävlar mot varandra" om hyllplats ska ha smalare segment, så att exempelvis prosecco bara tävlar mot annan prosecco och inte kan slå ut alla andra mousserande viner i samma prisläge, som det är nu. Målet för Systembolaget måste väl ändå vara att sortimentet ska hållas brett, med så många ursprung som möjligt.

Som systemet ser ut nu bidrar det inte till mångfald, snarare enfald.